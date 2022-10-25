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25 Ekim 2022 Salı 18:42:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 18:42:00

Bakan Akar Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO) açılışının ardından Dibeybe ile bir araya geldi.

Başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar tarafından, Türkiye'nin amacının 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkı sağlamak olduğu, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine destek kapsamında askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmekteki kararlılığı ve Türkiye'nin Libya'da yabancı bir güç olmadığı ifade edildi.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

Etiketler : Hulusi Akar Savunma Bakanı Libya
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