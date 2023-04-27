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Bakan Akar: Koca Yusuflar Türk vatandaşlarının tahliyesi için Sudan'a gitti
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27 Nisan 2023 Perşembe 22:12:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 22:12:00

Bakan Akar: Koca Yusuflar Türk vatandaşlarının tahliyesi için Sudan'a gitti

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikisi "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M olmak üzere toplam 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini açıkladı. Akar, "Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Sanayi Odasının olağan meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik soru üzerine Bakan Akar, Sudan'da gruplar arasında çeşitli çatışmaların yaşandığını belirtti.

Bu çatışmaların neden olduğu risk durumlarına dikkati çeken Akar, "Bu durumlara bağlı olarak da Sudan'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik Dışişleri Bakanlığımızla planlama yaptık ve bunu uygulamaya başladık. Bir kısım vatandaşlarımızın Etiyopya üzerinden tahliyesi gerçekleşti" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'YE TAHLİYESİ İÇİN 5 UÇAĞIMIZI TAHSİS ETTİK"

Bakan Akar, hala tahliye ihtiyacı olan yerlere yönelik de faaliyetlerin devam ettiğinin altını çizdi:

"Bu yerlere yönelik çalışmalarımız sürüyor. Kalan vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi için 5 uçağımızı tahsis ettik. Bu uçaklarımızın emniyetli şekilde görevlerini yapabilmesi için gerekli planlama ve koordinasyon yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. C-130 tipi üç uçağımızın, Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna'dan 210 vatandaşımızın tahliye etmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan da A400M tipi iki uçağımızı da Port Sudan'a indirdik. Orada 250 vatandaşımızın olduğu yönünde bilgimiz var. Bu uçaklarımızdan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için Port Sudan'dan havalanacak."

"TAHLİYELER YARIN AKŞAMA KADAR VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'YE TAHLİYESİ TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Uçakların intikallerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak. Bu arada hem bölge hem Dışişleri Bakanlığımız ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Emniyetli şekilde vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışıyoruz ve inşallah bunu başarıyla tamamlayacağız" dedi.

Etiketler : MSB hulusi akar Sudan
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