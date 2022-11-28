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28 Kasım 2022 Pazartesi 23:36:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 23:36:00

Bakan Akar: Kıbrıs bizim milli meselemiz

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda önemli açıklamalarda bulundu. "Kıbrıs bizim milli meselemiz." diyen Akar, Türkiye'nin garantörlük ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde kendine düşen ne varsa bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini aktardı.

Bakan Akar, KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Burada konuşan Akar, kendi kaderini tayin etme azim ve karalılığını gösteren Kıbrıs Türkünün, büyük mücadelelerin ardından bu noktaya geldiğini belirtti.

Bunun kıymetinin bilinmesinin önemine vurgu yapan Akar, Barış Harekatı'na kadar Kıbrıslıların çok zulüm gördüğünün unutulmaması, bugünlere kolay gelinmediğinin genç nesillere anlatılması gerektiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davasını bugüne kadar destekledik, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

"KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZ"

Kıbrıs Barış Harekatı ile Ada'da yaşayan herkesin rahata, huzura ve güvene kavuştuğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

"O güne kadar yapılan katliamların haddi hesabı yok. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı 1974'ten beri Ada'ya barış, huzur geldiğini herkesin anlaması, görmesi ve bu hakkı teslim etmesi lazım. O günden itibaren akan kanlar, gözyaşları durdu, insanlar barış ve huzur içinde yaşayabilir bir hale geldi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın barış bölümünü herkesin çok iyi anlaması lazım."

"Kıbrıs bizim milli meselemiz." diyen Akar, Türkiye'nin garantörlük ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde kendine düşen ne varsa bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini aktardı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin ve KKTC'nin barıştan yana olduğunu her fırsatta gösterdiğini ancak bu barış için atılan adımların anlaşılmadığını, uzatılan barış elinin reddedildiğini belirtti.

"Kalıcı bir barış için KKTC'nin, Kıbrıs Türkünün egemenliğinin, bağımsızlığının, hakkının, hukukunun teslim edilmesi gerekli"

Akar, "Bunun özellikle üçüncü taraflarca görülmesi lazım. Üçüncü taraflardan objektif, tarafsız şekilde olayları görmesini ve Kıbrıs Türkünün hakkını, hukukunu teslim etmesini bekliyoruz." dedi.

Kalıcı bir barış ve istikrar ortamının oluşabilmesi için KKTC'nin, Kıbrıs Türkünün egemenliğinin, bağımsızlığının, hakkının, hukukunun teslim edilmesi gerekliliğini vurgulayan Hulusi Akar, "Bunlar kabul edilmediği, Türk varlığına gerekli saygı gösterilmediği sürece bir çözüm olamayacağını hep beraber gördük." diye konuştu.

Yarım asır süren görüşmelerin ardından bir çözüme varılamadığını dile getiren Bakan Akar, "Bunun üzerine ne yaptık, kararımızı verdik, egemen, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesi. dedi.

Türk Devletleri Teşkilatında, KKTC'ye gözlemci üye statüsü verilmesinin önemine de işaret eden Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Bizler, garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan Yunanistan ile olan münasebetlerimizi de etkili bir şekilde sürdürmeye ve barış elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biz barıştan, görüşmelerden yanayız. Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız ancak diğer taraftan da ne Kıbrıslı kardeşlerimizin ne de kendi haklarımızın çiğnenmesine, bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. 'Barış' dememiz bir zafiyet, 'hakkımızı koruyacağız' dememiz de hiçbir şekilde bir tehdit değil."

Bunun çok iyi anlaşılması gerektiğini belirten Akar, şöyle devam etti:

"Fakat Yunanistan'da belli bazı siyasiler bizim yaptığımız çalışmaları, barış girişimlerini maalesef sabote, tahrip ediyor, kendi iç çekişmelerine iki ülkenin hak ve menfaatini feda ediyor. Aynı zamanda bu siyasiler yaptıklarıyla kendi halklarının da güvenliğini ve refahını tehlikeye atıyor. Anlaşılmaz şekildeki silahlanma sevdasıyla iki ülke arasındaki barışı, istikrarı bozmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Biz diyalogdan yana olduğumuzu her zaman söyledik fakat hakkımızı, hukukumuzu da çiğnetmeyeceğiz."

Resepsiyona, Bakan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da katıldı.

Etiketler : Bakan Akar msb Türkiye akar
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