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22 Şubat 2023 Çarşamba 22:24:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 22:24:00

Bakan Akar, İslahiye ve Nurdağı'nda incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti. İslahiye'de Kalyon Konteyner Kent ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Akar, Nurdağı'nda konteyner kent ve çadır sosyal alanlarında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Mehmetçiğin bölgedeki nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini takip etmeyi sürdürüyor.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.

"HEP BİRLİKTE YARALARI SARACAĞIZ"

İslahiye'de Kalyon Konteyner Kent ve Koordinasyon Merkezi'ne giden Akar, konteynerde yaşayan bir aileyi de ziyaret etti. Ardından Nurdağı'na geçen Bakan Akar, burada da konteyner kent ve çadır sosyal alanlarında incelemelerde bulundu.

Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Gaziantep Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'ne de giderek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar, "Bu asrın felaketinde millet birbirine sarıldı, tek yumruk ve tek yürek, devletiyle omuz omuza oldu. Hep birlikte yaraları saracağız" dedi.

Etiketler : msb akar kahramanmaraş

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