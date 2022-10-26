VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı
Fransa Hükümet Sözcüsü: Çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı
Çipras'tan 'Türkiye' vurgusu
"Nefes-2 Operasyonu"nda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi
İBB Atık Su Arıtma Tesisi açılışında yaşanan çirkin saldırıyı değerlendirdi
Katar, 2022 Dünya Kupası için 'tüm yolları açıyor'
Akıllı dolanan mühimmat Alpagut ilk kez tanıtıldı
Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1150'nci gününde sürdü
Milli sporcu Berkay Besler, 2022 Almanya Prototype Kupası'nda şampiyon oldu
AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni Kovid-19 dalgasına karşı uyardı
"Önemli bir meslek kuruluşunun başkanının böylesine büyük bir iftiranın tarafı olması meşru değildir"
Acarlar Longozu ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
ABD'de yeni konut satışları azaldı
Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme
"Türkiye Yatırım Platformu'nun AB üyelik sürecini başlatmasını umuyoruz"
Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi
"Ukrayna'da silahların dolandığı karaborsa ciddi zorluklar yaratıyor"
Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
ABD'de mortgage faiz oranı yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıktı
Rusya'da bazı yabancı bankaların sermaye ve hisse işlemlerine yasak getirildi
Putin, Aliyev ve Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de bir araya gelecek
Danıştaydan meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili kararlara ilişkin açıklama
MÜSİAD, Uluslararası Yatırım Destek Ofisi ile yatırımcıya "rehber" olacak
26 Ekim 2022 Çarşamba 16:06:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 16:06:00

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ı, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda askeri törenle karşıladı.

Wallace'ın tören mangasını selamlamasının ardından iki bakan, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Akar ve Wallace, görüşme öncesinde, Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'yu ziyaret ederek, yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini inceledi.

Savunma Bakanı Wallace'ın Türkiye ziyareti, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden göreve atanmasının ardından gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, 6-7 Ekim'de Londra'yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti.

İstanbul'daki görüşmenin, Londra'daki toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar ingiltere savunma bakanı ben wallace görüşme
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Romantik çift

Romantik çift
AĞLATAN AYRILIK SAHNESİ

AĞLATAN AYRILIK SAHNESİ
‘Ökten' değil ‘Gürsaçer' diyeceksiniz

‘Ökten' değil ‘Gürsaçer' diyeceksiniz
İlhan Şeşen'den şarkı

İlhan Şeşen'den şarkı
Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor

Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor
Fotoşopla bacak uzatma modası

Fotoşopla bacak uzatma modası
Miami'den İstanbul'a

Miami'den İstanbul'a
Çok kadınla günlerde büyüdüm

Çok kadınla günlerde büyüdüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX