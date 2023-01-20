20 Ocak 2023 Cuma 13:40:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 13:40:00
Bakan Akar, Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyelerini kabul etti
Kaynak: AA
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Bakan Akar Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyelerini kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyelerini kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndaki kabul, basına kapalı yapıldı.
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