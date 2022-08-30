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30 Ağustos 2022 Salı 21:24:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 21:25:00

Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ile görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve bakan yardımcıları ile bir araya geldi.

Bakan Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev ile Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirilen toplantıda buluştu.

Kara Harp Okulu'na gelişinde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Akar, "Harbiyeli Mangası"nı selamladı.

Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile konuk bakan ve yardımcılarını tek tek karşıladı.

Bakan Akar, konuşmasında, karşılıklı ziyaretlerin ardından söz konusu faaliyetin planlandığını belirtti.

Kardeş ülkeler olarak bir araya gelinmesinin önemine değinen Akar, şunları söyledi:

"Herkesin bildiği gibi dünyada tek başına kimse ayakta duramıyor. Onun için dost, kardeş, müttefik ülkelerin birbirleriyle yardımlaşması, görüşmesi şart. Bizimle ilgili olarak askeri eğitim iş birliği, savunma sanayi konularındaki ilişkileri daha da geliştirebiliriz. Bu konularda alınmış bir karar yok, masanın üzeri tertemiz. Herkes fikrini, görüşünü ortaya koyacak, birlikte karar vereceğiz. Çünkü barış dönemlerini iyi değerlendiremezsek risk dönemleri çok geç olur. Yaptığımız bu çalışmalar hiçbir şekilde üçüncü ülkelere karşı bir tavır değildir."

"Kıbrıs bizim milli meselemiz"

Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun gelişi sırasında "Kıbrıs bizim milli meselemiz" diye seslenirken, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a "Kardeşim gelmiş" diye hitap etti.

BAKAN AKAR UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Bakan Akar'ı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak tebriklerini ifade etti.

Bakan Akar da mevkidaşına teşekkür ederek Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Etiketler : Bakan Akar Türkiye Kara Harp Okulu
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