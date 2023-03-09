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09 Mart 2023 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 17:15:00

Bakan Akar depremin etkilediği Antakya'da çalışmaları inceledi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Antakya'da yaraların sarılmasına yönelik çalışmaları inceledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Antakya merkezdeki Mehmetçik İrtibat Bürosu'na giden Akar, burada Mehmetçiğin nöbet, devriye ve yaşam destek faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

Daha sonra 2'nci Hudut Alay Komutanlığına giden Akar, 2'nci Kolordu Komutanlığı İstihkam Alayı Arama Kurtarma Bölüğü personeliyle bir araya geldi.

Depremin hemen ardından İslahiye'de arama kurtarma çalışmalarına başlayan, sonrasında Antakya'daki çalışmalara destek sağlayan bölüğün personelini fedakarca çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri ilk andan itibaren seferber oldu. Büyük azimle çalıştı, milletinin yanına koştu. Elimizden gelen neyse bunları yapabilmek için büyük bir azim ve fedakarlık içinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Etiketler : hulusi akar deprem antakya

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