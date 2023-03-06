Bakan Akar birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Ordu Komutanları ve yurt dışındaki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Bakan Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda, Kuvvet ve Ordu Komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.
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