Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

27 Eylül 2020 Pazar 13:55:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 14:16:00
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Akar, Hasanov ile görüşmesinde, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Akar, Hasanov ile görüşmesinde, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.
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