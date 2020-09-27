Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Akar, Hasanov ile görüşmesinde, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.