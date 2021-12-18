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18 Aralık 2021 Cumartesi 20:18:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 20:18:00

Bakan Akar, Afrikalı mevkidaşlarıyla görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Etiyopya Savunma Bakanı Abraham Belay ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yapılan görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik alanlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

NİJERYA SAVUNMA BAKANI MAGASHİ İLE GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi ile İstanbul'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye ile Nijerya arasında askeri eğitim ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin artırılmasının gerekliliği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, terörle mücadele konusunda tecrübe paylaşımının önemi vurgulandı.

Etiketler : Etiyopya Hulusi Akar MSB
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