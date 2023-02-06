VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Veliaht Prens Selman'dan taziye mesajı
Biden: Ekiplerimiz Türkiye'deki arama kurtarma için harekete geçiyor
Bakan Akar: Afet bölgelerine 17 uçakla yardım uçuşu yapılıyor
Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan firmalara soruşturma
Bu mutluluğun tarifi yok! Unutulmayacak çocukluk anıları biriktirdiler
Kış okulunda 250 bin öğrenci
Hamside bolluk ve ucuzluk umudu
Alevlerden çıkarılan kuzuya itfaiye şefkati
TÜGVA'dan çocuklara eğlenceyle Kur'an eğitimi
Gecelik kamp yapıyoruz
Nebahat Çehre olma yolunda
Deniz, Seren'i ağzına alamayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremde ölü sayısı 1541'e yükseldi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimiz güçlüdür, hepimiz sahadayız
Bakanlıktan 'bakım merkezindeki engelliler dışarda bekletildi' paylaşımlarına dair açıklama
Arap Birliği'nden Türkiye ve Suriye'ye taziye
Başkan Erdoğan, Akşener'le deprem bölgesindeki durumu görüştü
12 ilde üniversitelerde bahar yarıyılı eğitim-öğretim dönemi ertelendi
Japonya, Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'ni Türkiye'ye gönderiyor
KKTC'nin askeri ve sivil arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye hareket etti
Putin'den, Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü
Kazakistan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kızılaydan acil çağrı: Kan bağışı günlere yayılmalı
06 Şubat 2023 Pazartesi 19:13:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 19:13:00

Bakan Akar: Afet bölgelerine 17 uçakla yardım uçuşu yapılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "A400m nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 73 sorti destek uçuşu gerçekleştirildi. Ayrıca afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için 2 Akıncı TİHA görevlendirildi" dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'da deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Akar, 8'inci Komando Tugayı'ndaki incelemelerinin ardından Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarının koordine edildiği AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Akar, gazetecilerin çalışmalara ilişkin sorusu üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 85 milyon vatandaşın güvenliği ve huzuru için var olduğunu söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından hemen Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası'nı oluşturduklarını ve hemen çalışmalara başlandıklarını ifade eden Akar, "Öncelikle Hava Kuvvetlerimize bağlı uçaklarımızla 'hava yardım koridoru' oluşturuldu. A400m nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 73 sorti destek uçuşu gerçekleştirildi. Ayrıca afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için 2 Akıncı TİHA görevlendirildi. Hatay, Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına 8 Doğal Afet Kurtarma Timi, arama kurtarma köpekleriyle beraber katılıyor. Bununla birlikte Kıbrıs'tan da Doğal Afet Yardım Takımı Gaziantep'e intikal etti" diye konuştu.

Doğrudan Milli Savunma Bakanlığı ile irtibata geçen yabancı ülkelerin yardımlarına yönelik talepler AFAD Hava Koordinasyon Merkezi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordine edilerek uygun havaalanlarına yönlendirildiğini açıklayan Akar, şunları söyledi:

"Bunun yanında 25 adet seyyar sahra mutfağı, 15'er adet banyo ve tuvalet konteyneri deprem bölgelerine ilk aşamada sevk edildi. Depremden etkilenen tüm bölgelerde çadır kurma faaliyetlerine de devam ediyoruz. Şu ana kadar depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburlarımız dahil toplam 3 bin 500 personel katılıyor.

Bir kısım personelimizin de arama kurtarma alanlarına intikalleri devam ediyor. Şimdiye kadar 14 ülkenin savunma bakanı arayarak hem geçmiş olsun dileklerini hem de yardıma hazır oldukları mesajını iletmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman olduğu gibi bu zor günde de asil milletinin emrinde, görevinin başındadır. Buradan depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Omuz omuza çalışarak inşallah sıkıntıların üstesinden geleceğiz."

Etiketler : akar msb deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX