Bakan Akar açıkladı: 68 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi.
Milli Savunma Bakanı Akar son dakika önemli açıklamalarda bulundu.
Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız.
Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi.
Her zaman, her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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