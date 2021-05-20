Bakan Akar açıkladı: 121 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonlarına ilişkin, "Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

