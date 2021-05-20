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Bakan Akar açıkladı: 121 terörist etkisiz hale getirildi
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20 Mayıs 2021 Perşembe 15:21:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 15:21:00

Bakan Akar açıkladı: 121 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonlarına ilişkin, "Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonlarına ilişkin, "Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Etiketler : hulusi akar operasyon pkk terör örgütü
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