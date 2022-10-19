Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede; NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 19 Ekim 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı." ifadelerine yer verildi.
- Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
- Enerji Bakanlığı: Maden kazası öncesi veri akışı kayıt altındadır
- Başkan Erdoğan, Tebbun ile görüştü
- Ömer Çelik: Vesayetle kucaklaşıp millet iradesiyle çatışıyorlar
- Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
- Bakan Koca: Yaralı maden işçilerinin durumu iyiye gidiyor