Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede; NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 19 Ekim 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı." ifadelerine yer verildi.