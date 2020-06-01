01 Haziran 2020 Pazartesi 23:57:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 23:57:00
Bakan Akar ABD Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabında Hulusi Akar'ın, ABD Büyükelçisi David Satterfield'ı kabulüne ilişkin fotoğrafa yer verildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti. https://t.co/pIaUpH1B4n#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/M4ghIgCmoK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2020
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