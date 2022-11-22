"2015'ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 bin 854 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakan Akar: 2015'ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 bin 854 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, her geçen gün alınan tedbirlerle sadece 1 Ocak'tan itibaren hudutlarda 234 bin 282 kişinin geçişinin engellendiğini, yakalanan 7 bin 107 düzensiz göçmen ile 724 teröristin kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini kaydetti.

"36 BİN 854 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 36 bin 854 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Akar, sadece bu yılın başından itibaren ise 3 bin 585 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Kimyasal silah iftiralarına da değinen Akar, "Kahraman ordumuzun başarılarına gölge düşürmek, terör örgütüne nefes aldırmak isteyenlerin bu alçak iftiraları; tamamen gerçek dışıdır, bir hezeyandır. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik "çamur at izi kalsın" çabasıdır." dedi.

Akar, "Şehitlerimizin, masum insanlarımızın kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız; teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"4 BİN 500 DEAŞ'LI TEÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



TSK'nın DEAŞ'la göğüs göğse mücadele eden tek ordu olduğunu vurgulayan Akar, yaklaşık 4 bin 500 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Akar, yaklaşık 560 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli'nin evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde döndüğünü belirtti.

TAHIL KORİDORU



Akar, anlaşma kapsamında İstanbul'da kurulan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından toplam 12 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyetle sevkinin sağlandığını söyledi.

FETÖ'yle mücadele konusuna da değinen Akar, "15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 10 bin 22'si Bakan onayı olmak üzere toplam 24 bin 706 kişi ihraç edilmiştir." ifadelerini kullandı.

F-35 konusunda da Akar, "ABD ile program ortaklığımızın sonlandırılmasına ilişkin idari, mali ve hukuki boyutlardaki hazırlıklar tamamlanmış olup önümüzdeki aylarda ABD tarafının daveti ile ayrıntılı müzakerelere geçilmesi beklenmektedir." dedi.

FETÖ



"FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 10 bin 22'si Bakan onayı ile olmak üzere 24 bin 706 kişi ihraç edilmiştir"