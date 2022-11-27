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27 Kasım 2022 Pazar 16:45:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 16:45:00

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Bakan Akar: 13 terörist daha etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Türk askerlerini şehit eden teröristlere yönelik operasyonda, saldırıyı gerçekleştirenler de dahil 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Akar ayrıca "Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor. Arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Irak sınırındaki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığına gelen Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne geçti.

BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİ SINIR HATTINDA

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, harekatın zorlu ve arazi şartlarına rağmen planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini ifade etti.

"ŞEHİTLERİMİZİN HER DAMLA KANININ HESABINI SORDUK, SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Teröristlerin hain saldırıları sonucu şehit olan Mehmetçiğe rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, şunları söyledi:

Şehitlerimiz, büyük bir kahramanlık göstererek canlarını verdiler. Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımız tarafından başlatılan operasyon sonucu 3'ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor. Arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin her damla kanının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "Teröristler için hesap zamanı. Yapılanların hepsinin hesabını soracak ve asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bunlara kim destek verirse versin, kim arka çıkarsa çıksın bu mücadele durmayacak, sonuna kadar götüreceğiz" dedi.

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar pençe kilit harekatı şehit terörist
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