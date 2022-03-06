Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u navigasyondan daha iyi bilirim

24 TV ekranlarında yayımlanan "Esra Elönü ile Arafta Sorular" programının bu haftaki konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu. Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu Çin-Avrupa hattında sürecek "Kuşak-Yol" projesine ilişkin, "Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle Orta Koridor'un önemi ortaya çıktı. Biz Çin-Avrupa ticaretindeki payımızı artırmaya çalışıyoruz." dedi.

"Bizi tarafın değil arafın ilgilendiriyor" diyen Esra Elönü'nün hazırlayıp sunduğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuk olduğu Arafta Sorular başladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"2053'ün planlarını yapan bir Türkiye'nin Ulaştırma Bakanı'yım, hedeflerimiz var, yönümüz belli, çizgimiz belli."

"Yol; kavuşmak, buluşmak, hasret gidermektir. Milletimiz, sevdiklerine kavuşsun diye onlara yollar yapıyoruz."

"İSTANBUL'U NAVİGASYONDAN DAHA İYİ BİLDİĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİM"

"Çok mütevazı olmaya gerek yok, İstanbul'u navigasyondan daha iyi bildiğimi söyleyebilirim" diyen Karaismailoğlu, Esra Elönü'nün sorduğu tüm güzergahlara nasıl ulaşılacağını bir bir anlattı.

İBB'DE "ENGELLENME" SÖYLEMİ

"İstanbul'un 1100 kilometreye kadar metro hattına ihtiyacı var. Yoksa bu trafik çilesi çekilemez."

"İBB'yi engelleseydik, inşaatı devam eden metro hattının üzerine hafriyat dökerken onları engelleyebilirdik."

"Muhaliflik, ülkenin menfaatlerine karşı olmak değildir. Biz, onlara baksaydık bu işlerin hiçbirini yapamazdık. Bizim hedeflerimiz var."

KANAL İSTANBUL'UN HEDEFİ

"Bugün İstanbul Boğazı'ndan 40 bin gemi geçmekte. 2050 yılında bu sayı, 78 bine çıkacak. İstanbul Boğazı bu sayıyı kaldırmaz. Marmara Denizi gemi otoparkına dönecek."

"İlk boğaz köprüsü 1970 yılında İstanbul'a yetiyordu. İkinci köprü neden yapıldı? Çünkü yetmemeye başlamıştı. Aynı şekilde İstanbul Boğazı yetmiyor. Kanal İstanbul gibi bir su yoluna ihtiyaç var."

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

"1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre olması sebebiyle dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü. Saatlerce süren yolculuğu 6 dakikaya düşürüyor."

"ÇİN-AVRUPA TİCARETİNDEKİ PAYIMIZI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle Orta Koridor'un önemi ortaya çıktı. Biz Çin-Avrupa ticaretindeki payımızı artırmaya çalışıyoruz."