Bahçelievler'de 1999 öncesinde yapılan binaların yüzde 35'i yenilendi

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüme çok önem verdiklerini belirtti.

2019 yılında Silivri açıklarındaki depremin ardından birkaç gün uyuyamadığını dile getiren Bahadır, "Bunun ardından belediyedeki arkadaşlarımızla oturduk ve konuştuk. Bahçelievler'de çok iyi yapılaşma olmamış. Ben bunda da suçlu aramıyorum. Bu sorun İstanbul'un her yerinde var." diye konuştu.

Bahadır, belediye olarak aldıkları kararla plan notlarında bazı değişikliklere gittiklerini, imar müdürlüğünün kentsel dönüşüm şefliğini kentsel dönüşüm müdürlüğüne çevirerek, giriş katta hizmete başlattıklarını anlattı.

Böylece vatandaşların belediyeye girdiğinde karşılarında kentsel dönüşüm tabelasını görmesini amaçladıklarına dikkati çeken Bahadır, "Burada insanlara kentsel dönüşüm bilincini oluşturmayı amaçladık. Bunun yanında ilçe genelinde 4 tane kentsel dönüşüm ofisi açtık. Burada da amacımız vatandaş okula, evine, işine, kahveye, camiye giderken görsün, 'Benim arsam, evim, kötü bir binam var. Ne yapmam, ne etmem lazım?' diye sorsun." ifadelerini kullandı.

Bahadır, Bahçelievler'de insanlara kentsel dönüşüm bilincini vermede gayet başarılı olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bakış açımız 'Çürük evde oturma, sağlam ama küçük evde otur.' Bunun için bu sistemleri başlattık, plan notlarını değiştirdik. Bizim 11 mahallemiz var, 11 mahallemizin 10 mahallesinde toplamda birleşmeler olduğu halde daha fazla kat artışı ve metrekare artışı verdik. Yüzde 15 metrekare artışı sağladık. Örneğin apartman 1000 metrekare ise 1150 metrekare yapma. Bitişik nizam olan bölgede 1150 metrekare sığmıyor diyelim. O zaman bir yukarı, bir yukarı çıkma hakkı verdik, 10 kata kadar çıkma hakkını verdik. Mesela Merkez Mahallesi'nde bunu veremedik. Çünkü orada Bakırköy ile beraber, mevzi imar planı diye planlar var. Değişmesi 7 ile 8 yılı bulur. Bizim o kadar vaktimiz yok. Orada da yüzde 10'u bulan bir metrekare artışı verdik. Orada kat artışı veremiyoruz."

İnsanlara kentsel dönüşüm için adeta yalvardıklarını, "Gelin çürük evde oturmayın, küçük de olsa sağlam binada oturun." dediklerini aktaran Bahadır, "Şu anda amacım sadece insanları çürük, depreme dayanıksız evden, daha doğrusu ölümden, yaralanmaktan, ezilmekten, sakat kalmaktan kurtarıp sağlam bir yerde oturtabilmek. Ayrıca İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasına en çok başvuru bizim ilçemizden oldu. Vatandaşımıza, 'Yarısı Bizden kampanyasına başvurdunuz, gelin, bir an önce kentsel dönüşüme binalarınızı sokun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahadır, kentsel dönüşümde yetkili kurumların elinden geleni yaptığını ancak vatandaşın çürük evini devletin ve belediyenin almasını, kendisine sıfır, aynı büyüklükte, otoparklı ve havuzlu bir yer yapmasını beklediğini kaydetti.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durumun olmadığının altını çizen Bahadır, vatandaşların birleşmesinin kentsel dönüşümde çok önemli olduğunu söyledi.

"Acil dönüştürülmesi gereken bina sayımızda 150 civarında"

Devletin kentsel dönüşüm için kiradan taşınma yardımına kadar her türlü desteği vatandaşa verdiğini dile getiren Bahadır, "Bahçelievler'de 1999 yılından önceki binaların yaklaşık yüzde 35'i yenilendi. İlçede 23 bine yakın binamız var. Yaklaşık 8 bin 900'ü yenilendi. Acil dönüştürülmesi gereken bina sayımızda 150 civarında." değerlendirmesini yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından belediyenin çağrı merkezini vatandaşlarını yoğun bir şekilde aradığını ve 4 bin müracaatın olduğunu aktaran Bahadır, "Biz de arkadaşlarımızla ekip kurduk. Onlara gerekli cihazları verdik. Her binaya 2 kişi komisyon halinde gidip baktılar, gerekli raporları sundular." diye konuştu.