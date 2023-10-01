Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı'nın kararlı tutumu devam edecek

Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı'nın kararlı tutumu devam edecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanı terörle mücadeledeki kararlı tutumu açıkladı.

Cumhurbaşkanı, emekliler ile ilgili çalışmaları bakanlar ile yürütüyor.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile MHP birdir, iç içedir ve kararlı tutumu yerel seçimde de devam ettirecektir.