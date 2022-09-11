Bahçeli'den Soyer'e: Devşirme hastalığı

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11 Eylül 2022 Pazar 07:46:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 07:46:00

Bahçeli'den Soyer'e sert tepki: Devşirme hastalığı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl kutlamalarında işgalci Yunan'a tek kelime etmedi, Osmanlı'yı hedef aldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sert tepki gösterdi. Bahçeli, “Tedavisi imkansız devşirme hastalığı”, Çelik, “Şuursuzluk” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl kutlamalarında Osmanlı'yı suçladı: "Yüz yıl önceydi, bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri kadınları çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle Körfez'in sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti." Soyer'in işgalci Yunan'a tek laf etmemesi dikkat çekti.

TEDAVİSİ İMKANSIZ DEVŞİRME HASTALIĞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Söğüt'ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen varlığının, iç çelişkilerin aşıldığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç mertebesine vasıl olunacağını açıklıkla gösterdiğine dikkati çekerek, "Bugün de korkulan esasen budur" dedi. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

İFLAH OLMAZ CAHİLLİK

"Büyük Türk milletinin tarihi tekerrür ettirerek böylesi bir mevkiye erişmesini sekteye uğratmak maksadıyla alçak tertipler planlanıp tatbik edilmektedir. Tuzaklar kurulmakta, karanlık oyunlar sahnelenmektedir. Ecdadımıza ve tarihimize hakaretler edilmektedir. Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün iş birlikçi siyasetçilerinin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır. Geldiğimiz bugünkü aşamada, Türkiye'miz Söğüt müktesebatıyla, Ertuğrul Gazi neslinin onuruyla bütün iç ve dış tehditlere direnmekte, çok şükür zalim ve zillet kuşatmayı her noktadan parçalamaktadır."

FITRATLARININ GEREĞİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin yüksek yönetim mirasının bir devamı, yüzyıllardır milli vicdanda taşınan kutlu veraset zincirinin son halkası olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu şuurdan mahrum gafillerin ecdadımıza karşı nefret ve ihanet suçu işlemesi fıtratlarının gereğidir. Bununla mündemiç olmak suretiyle son zamanlarda muhatap kaldığımız sıkıntılar, iç ve dış işgal cephesinin genişleyen tahrikleri dünden devraldığımız tarihi mirasa alenen husumet beslendiğini de göstermektedir. 400 çadırlık Türkmen ruhuyla aynı şekilde dünyaya meydan okuyan milli varlıkla her neviden düşmanca muameleye karşı duracağımız herkesçe çok iyi bilinmelidir."

MİLLETİN KİMLİĞİNE SALDIRI, ŞUURSUZLUK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, ülkeye yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef almasının şuursuzluk olduğunu ifade etti. Çelik, "Bütün siyasi misyonu Cumhuriyet'imiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyet'imize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. İkisi de bizim" dedi.

MİLLET BİR KEZ DAHA MAHKUM EDECEK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da CHP'li başkan Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Yozgat Belediyesinin temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: "Açıklamasında ecdadımıza saygısızlık yapan, onlara hakaret eden bir dil kullandı. İzmir'i ve ülkemizin önemli bir kısmını işgal eden 'Yunan mezalimi' diye kayıtlara geçen nice zulme imza atan Yunan'a dair tek bir cümle dahi kurmuyor. Türk milleti kendi ecdadına saygı duyanlarla, onları ihanetle suçlayanları birbirinden ayıracak. Memleketini işgal edenleri kötüleyecek bir cümle kurmayanlarla ecdadını kötüleyen nice cümleler kuranları bu millet vicdan terazisinde tartacak, bir kez daha mahkum edecektir."

Etiketler : Tunç Soyer bahçeli yunanistan derşirme
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