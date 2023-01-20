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20 Ocak 2023 Cuma 18:29:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 18:29:00

Bahçeli'den sandık mesajı: Tarih takriben belli olmuştur

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur" açıklamasını yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Türkiye'nin hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girdiğini vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tavzih ve takdirine binaen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur."

Seçimlere 114 gün kaldığını işaret eden Bahçeli, "Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAKIMIZ 2023 SEÇİMLERİNE HAZIR"

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerine hazır olduğunu ve yeni bir demokrasi zaferinin cumhurun vatanperver duruşuyla tezahür edeceğine inandığını vurguladı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü istikbalin güçlü ve gelişmiş Türkiye'sini müjdeleyeceğine dikkati çeken Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Küresel emperyalizmin siyaset devriyeleri, terör örgütlerinin gönüllü destekçileri, Türkiye düşmanlığının yeminli temsilcileri, milli ve manevi değerlerimizi hedef alan zulüm bekçileri, zillet çatısında birleşmiş manda özlemcileri Cumhur İttifakı karşısında tutunamayacaktır.

14 Mayıs günü 85 milyon Türk vatandaşının varlığına sahip çıkma günüdür. Aynı zamanda altılı ganyanı hezimetle buluşturma günüdür. Tarih tekerrür edecek, onca kurulan tuzağa, onca yapılan ihanete karşı milletimiz istikrarı, yeni sistemi ve yeni yüzyılı tercih edecektir.

Parti olarak, mümkün mertebe, yetişebildiğimiz kadar, hava şartlarıyla hayatın olağan akışı elverdiği sürece "Adım Adım 2023; 14 Mayıs'a Doğru" temasıyla açık hava toplantılarımızı kararlılık ve seferberlik ruhuyla, üstelik yurdumuzun her köşesinde icra ve ifa edeceğiz.

Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu millet benim diyen alnı ak, kalbi pak, vicdanı temiz her vatandaşımızdan, ülkemin her yöresinde varlık mücadelesi veren insanlarımızdan Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne omuz vermek adına 100 oyu sandığa taşımalarını rica ediyorum."

BAHÇELİ'DEN SEÇİM SLOGANI: AZİZ MİLLETİM SIRA SENDE

Cumhur İttifakı'na verilen her oyun Türk ve Türkiye Yüzyılına destek, zalimlere tepki, teröristlere ceza, huzura davet, bereket ve güvenliğe çağrı olduğunu belirten Bahçeli, "Nihayetinde ve nitekim 2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum: 'Aziz milletim sıra sende'" sözlerini kullandı.

Etiketler : Bahçeli MHP sandık mesajı
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