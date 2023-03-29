"MHP seçime kendi logo ve listesiyle girecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.



Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 47 gün kaldığını hatırlattı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı Seçimine katılacak dört adaydan oluşan geçici listeyi yayımladığını anımsatan Bahçeli, sürecin, ilan edilmiş seçim takvimine uygun şekilde ilerlediğini kaydetti.

Bahçeli, seçime katılacak partilerin belli olduğunu, hazırlanan ittifak protokollerinin YSK'ye sunulduğunu belirterek, Cumhur İttifakı çatısı altında 4 partinin yer aldığını, bu kapsamda üzerinde uzlaşılan ittifak protokolünün 24 Mart'ta YSK'ye teslim edildiğini aktardı.

MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde adayının belli, kararının net olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini vurgulayan Bahçeli, "Bütün imkan ve inancımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi hususunda kesintisiz sürdürülen mücadele devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, son günlerde, "MHP ile AK Parti arasında ortak liste yapılacağı" ile ilgili yerli, yersiz, maksatlı, maksatsız pek çok iddia ve ifadenin kamuoyunda tartışma konusu olduğuna, konunun polemik malzemesi haline getirildiğine dikkati çekerek, bu kara kampanyanın üretim ve servisinin cesamet kazandığını belirtti.

Cumhur İttifakı'nı oluşturan 4 partiden 2'si olan Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacağının, yakın tarihte ilgililerin beyanıyla tescillendiğini hatırlatan Bahçeli, bu takdir ve tercihin, mezkur partilerin bileceği bir durum olduğunu kaydetti.

"TBMM'DE GÜÇLÜ MHP, GÜÇLÜ CUMHUR İTTİFAKI"

MHP'yi zor durumda bırakmak, heyecanıyla birlikte 54 yıllık dev mazisini ve müktesebatını yok saymak amacıyla bazı çevrelerin algı çalışmaları yaptığının, fitne ve tezvirat yaydığının, objektif değerlendirme yapabilen ve vicdan sahibi herkesin malumu olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları ifade etti:

"Cumhur İttifakı'nın ahlakı, ilkeleri ve gelecek hedefleri siyasi namusumuza emanettir. Bu emanet mutlaka korunacaktır ancak fırsatçılar, partimizi küçük görme yanlışına düşen sözde yazar, çeyrek aydın ve zillet siyasetçiler ciddiye alınmayacak, hiç de itibar edilmeyecektir. Cumhur İttifakı'nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, MHP'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır. MHP, Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Çalışma bizden, mükafat millettendir. Türk ve Türkiye Yüzyılına kutlu bir adım atılacak, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü cumhurun muazzam zaferiyle taçlanacaktır. TBMM'de güçlü MHP, güçlü Cumhur İttifakı milli iradeyle tecelli edecektir."