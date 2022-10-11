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11 Ekim 2022 Salı 10:41:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 10:41:00

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Sizin için altın bir fırsat!

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Milliyetçi Haraket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına tepki gösteren Bahçeli, "Dürüstseniz anayasa teklifini destekleyin" dedi. MHP lideri Bahçeli cemevleri için de çağrıda bulunarak, "Cami nasıl bizimse cemevi de bizimdir" ifadelerine yer verdi. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini de değerlendiren Bahçeli, "ABD'ye güvenme seni 1 dolara ele verir" diyerek tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemle ilgili grup toplantısında konuştu.

CHP'nin başörtüsü konusunda kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli "Yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç yoktur." dedi.

Başörtüsü düzenlemesinin yasal olarak değil anayasal düzeyde düzenlenmesi gerektiğini dile getiren MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na 'Minderden kaçma. Samimiysen gel' mesajını gönderdi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarının tamamı:

"CHP'NİN VERDİĞİ TEKLİF SAMİMİYETSİZDİR"

CHP Genel Başkanı Türkiye'yi barıştıracağım diyor. Barışmak için küslüğün olması gerek miyor mı? Peki bu küslük nerededir ve bu küsenler nerededir? Bu küsler nereye saklanmıştır.

Türkiye barış ve huzurun ülkesidir. Türkiye küs değildir. Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum namertliğin izini süreceğine.

Ne yapsak beyhude. Bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. Aynı tas aynı hamam. Kılıçdaroğlu'nun yolu yol değildir.

Başörtüsü meselesi çözülmüştür, Mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Kılıçdaroğlu'nun derdi, hevesi başkadır. CHP'nin verdiği kanun teklifi samimiyetsizdir.

"TUTARLILIĞINIZI GÖSTERMENİN ALTIN FIRSATI"

Kılıçdaroğlu'nun 3 Ekim 2022 gecesi bir video yayınlayarak başörtüsü yasal düzenleme çağrısı yapması sakatlık, saçmalıktır.

Gazetelerin 451 el kaosa kalktı manşetlerini, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne bez parçası dediğini unutmuş değiliz.

Şayet samimiyse buyursunlar anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Haydi gelin elinizi taşın altına koyun. İşte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı.

CHP sözcülerinin açıklamalarıyla anayasa teklifine sıcak bakmadıklarını görmüş olduk.

Görüş ayrılıklarının, yanlış anlaşılmalarının bitirilmesi temennimizdir.

Yalnız başına uzlaşmak da yetmeyecektir. Mühim olan ahlakta, huzurda, ebediyete kadar birlikte yaşamaya uzlaşmaktır.

"CAMİ DE CEMEVİ DE BİZİMDİR"

Alevi vatandaşların talepleri karşılanmalı. Cami de cemevi de bizimdir, hepimiz Müslümanız.

Kerbela ortak sızımız, Hz. Ali manevi büyüğümüz. Cemevi hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa bunun geri dönüşü mümkün değildir. Türk milleti yapay ayrımlara fırsat vermeyecektir. Alevilik siyasi istismar aracı olmaktan çıkarılmalı.

Aleviler cemevinin ibadet yeri olarak tanınması arzusundadır. Alevi kardeşlerimiz cemevini ibadethane olarak görüyorsa, ki öyledir. Bize düşen de bunu desteklemektir.

AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ

Avrupa'da kuzey rotası artık güvensizdir. Türkiye'den geçen hatlar en güvenli hatlara dönüştü. Avrupa ülkeleri bu kış nasıl ısınacaklarını kara kara düşünmektedir. Türkiye'nin böyle bir sorunu yoktur.

Rusya-Ukrayna arasında Türkiye bir tarafsa silahların susması tarafıdır.

Türkiye'yi yönetmek için mangal gibi bir yürek lazımdır. Zillet ittifakında bunların hiçbirisi yoktur. Süpürülmedik eve bilinmedik misafir gelirmiş. Teslimiyetçiliğin dibine boylarlardı.

Bir kez daha ifade ediyorum Türkiye savaşın değil barışın tarafındadır. Ümidimiz İstanbul'da kurulacak bir müzakere masasıyla barışın gelmesidir. Biden'ın beyni sulansa da, "Armageddon"u gündeme getirmesi tesadüfü değildir.

Etiketler : devlet bahçeli gurup konuşması açıklama
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