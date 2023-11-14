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Bahçeli'den Netanyahu'nun katliamlarına tepki: Lahey'de yargılanmalıdır
MHP Grup Toplantısı... Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
14 Kasım 2023 Salı 10:40:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 10:40:00

Bahçeli'den Netanyahu'nun katliamlarına tepki: Lahey'de yargılanmalıdır

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Yerel seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ni dolu dolu geçireceğiz. İktidara değil, Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz. Ara sıra keyfi yeterse İstanbul'a uğrayan büyükşehir başkanını evine göndereceğiz

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç kimseye eyvallahı yoktur. Zulme sessiz kalmak aynı zamanda ortak olmak demektir. Herkes sussa da biz susmayacağız, sessiz kalmayacağız."

Netanyahu, "Arap liderlerine sesleniyorum, eğer çıkarlarınızı korumak istiyorsanız sessiz kalın" demiş. Bu caninin hükmü bazı ülkelerde geçebilir ama Müslüman Türk milletine sökmez, sökmeyecektir

Binlerce sivilin sığındığı ve yaralının getirildiği Şifa Hastanesi'ne patlayıcı başlığı olmayan, üzerinde 1'er metrelik 6 bıçağın bulunduğu füzenin atılması kelimenin tam anlamıyla vahşettir.

İsrail tazminata mahkum edilmedi. Uluslararası barış konferansı toplanmalı

AB Komisyonu'nun 2023 Türkiye Raporunu yırtıp atıyor ya da kağıttan uçak yapıp kendilerine aynen iade ediyoruz

Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi, işledikleri savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanında yargılanmalıdır.

YÜKSEK YARGIDA YETKİ TARTIŞMASI

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek isteyenlerin sefil uydurmasıdır.

AYM ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir düzen yoktur.

Anayasa Mahkemesi, adalet ve hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır. Yargıya saygı mecburidir. Bu kararın gereği TBMM'de derhal yapılmalı, konu kapatılmalıdır.

Yargıya saygı mecburidir. Bu kararın gereği TBMM'de derhal yapılmalı ve konu kapatılmalıdır.

AYM'nin yetkisini aştığı kesin. Bize göre Yargıtay görevini eksiksiz yapmış.

Etiketler : mhp devlet bahçeli tbmm
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