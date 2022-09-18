Bahçeli'den Miçotakis'e: Tacizlerinizin bedelini misliyle ödetmeye geliriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingte konuştu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde liderlerle fotoğrafına ilişkin "ktif bir diplomasiyle bölgemizde ve küresel zeminde barış kuşağı tesis etmek için mücadele eden itibarlı bir Türkiye fotoğrafı herkesin dikkatini çekmiştir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslenerek "Gündüzünüzü gece gibi örtmeye, tacizlerinizin bedelini misliyle ödetmeye seve seve, koşa koşa, kanımızla, canımızla geliriz." şeklinde konuştu.

MHP Lideri Bahçeli, "Karabağ'da provokasyon üstüne provokasyon yapan, kardeşlerimizin kanını döken caniler, Türk'ün azameti karşısında tutunamaz." ifadelerini kullandı.

