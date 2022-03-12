Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır tepkisi: Barış dile getirilmedi
MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamalarında "Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti yanlış bir zamanlama olmuştur. Konuşmalarda barış dillendirilmemiştir ve orada aşırı vaatlerde bulunulmuştur." dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti yanlış bir zamanlama olmuştur. Konuşmalarda barış dillendirilmemiştir ve orada aşırı vaatlerde bulunulmuştur." dedi.
Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, " Türkiye barış yolunda çok başarılı bir adım atmıştır." ifadelerini kullandı.
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