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Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin açıklama
28 Aralık 2022 Çarşamba 16:17:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 16:17:00

Bahçeli'den Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin açıklama: Bulunan rezervin etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır

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MHP Lideri Bahçeli, "Bulunan doğalgaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır." açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bulunan doğalgaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır." açıklamasında bulundu.

"Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır." diyen Bahçeli, "Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Serok sana diyorum, her insanda akıl vardır. Önemli olan akletmektir. Ama senin sözde aklın sürekli yalpalayıp halt etmektedir. Meşale gibidir akıl, karanlığa göz, ölü tene can, dilsiz için sözdür. Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır." dedi.

Etiketler : devlet bahçeli doğal gaz rezerv
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