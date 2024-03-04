Bahçeli'den Gazze çıkışı: Türkiye öncü olmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'de devam eden İsrail zulmüne değinerek 'Mübarek Ramazan ayında, İsrail ile Filistin arasında ara çözüm değil, kalıcı ve kesin çözüm vasatı oluşturulmalıdır. 10 Mart 2024 tarihinde ilk sahurla birlikte hukuki, siyasi, insani, vicdani ve İslami ölçüler kapsamında muhkem 'Barış Projesi' tezahür ve tedarik etmeli, Türkiye bu konuda öncü rol oynamalıdır.' dedi.
MHP lideri Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili paylaşımda bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın diyalog çabaları ve diplomatik temasları çok değerlidir. Sonuca ulaşması samimi dileğimizdir. Ancak gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli, bunun da siyasi eylemini planlayıp fedakarlık ve kahramanlık içinde icra etmelidir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Boşa geçecek zaman kalmamıştır. Ramazan; barış, bereket, bolluk ve kardeşlik mevsimidir. Önümüzdeki Ramazan, barışın kurumsallaşıp kökleşmesi için müstesna ve muazzez bir fırsattır" ifadelerini kullandı