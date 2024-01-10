Bahçeli'den Fatih Camisi'ndeki saldırıya sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve Hafız Bilal Erdem'e yönelik saldırıyı kınadı.

Bahçeli, "Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem'e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum" dedi.