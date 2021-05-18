Bahçeli'den CHP'ye sert mafya tepkisi: Takmayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'yi sert bir dille eleştiren Bahçeli, "Terör örgütüyle ittifak kuran bir partinin, mafyadan dertlenmesi yüzsüzlüktür. Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız, mafyadan da anlamayız. Cumhur İttifakı, cumhurla birliktedir." dedi



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Bizim üzerimizde kafa yormamız gereken asıl konu salgın sonrası vasat bulacak dünya tablosunda Türkiye'nin yeri, konumudur. Bizim inancımızda karamsarlık yasaklı alandır. Devamlı felaket tellallığı yapmak ne insan sevgisiyle ne sorumlulukla bağdaşacaktır. Türkiye salgının ateşini söndürmek için muazzam bir direnç gösterirken, onca hizmeti karalamaya niyetlenmek siyasetçi vasfı olamayacaktır.

CHP ve İP'in ve diğerlerinin argümanları arasında Kovid-19 da yerini almıştır. Zillet ittifakı bulaşıcı hastalıktan nemalanacak kadar basiretini kaybetmiştir. Kovid-19'dan medet umanların, husumetten çıkar devşirmeye çalışanların zihniyetleri ağır hasarlıdır. Türkiye'nin salgını başarıyla yönettiğini ifade etmek vicdan sahibi herkesin görevi olmalıdır.

BAHÇELİ'DEN CHP ÇIKIŞI

Toplumun her kesiminin beklentisi vardı ve bu makuldür. Mağdur olanların sesini duymak esas olmaktır. Türkiye'yi yöneten irade esnaflarımızın, dar ve sabit gelirlilerimizin, emekli, dul ve yetimlerimizin taleplerini karşılamaktadır. CHP Genel Başkanı'nın iddiaları boştur. Kovid-19 hepimizin ana meselesidir. Bu yükün kaldırılması için samimi ve sağduyulu davranış sergilemek varken, yalanı siyaset rotası haline getirmek su katılmamış bozgunculuktur. CHP yönetimi bozguncudur. Milletimiz sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır.

Eninde sonunda Kovid-19 kuşatmasından kurtulacağız. Sağlık Bakanlığımıza ve personelimize güveniyoruz, doktorlarımıza inanıyoruz. Aklın, tıbbın ve duanın ikramıyla Kovid-19'u hayatımızdan çıkaracağız. CHP'nin başını çektiği fitne katarı eninde sonunda devrilecektir.

19 MAYIS MESAJI

Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Covid kısıtlamaları altında kutlayacağız. 19 Mayıs aynı zamanda tam bağımsızlığa giden sürecin ilk halkasıdır. Bu yolculuk sönmek üzere olan umutları canlandırmış, sürece hız ve anlam katmıştır. Tarihte her şey ilk adımla başlamıştır. Adımlar birleşip yürüyüş olmuştur. Yürüyüşler mücadelelerle buluşmuştur. 102 yıl önce Samsun'da milli mücadelenin ilk adımı atılmıştır. İşgal ve esarete karşı ilk ateş yakılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yorgunluğu ve yılgınlığı ezip geçmişlerdir. 19 Mayıs milliyetçi şuurun millet iradesine döndüğü ilk merhaledir.

102 yıl önce Türk milleti zafere doğru harekete geçmiştir. İlk adım vatanı sahipsiz, milleti çaresiz sanan bedhahlara karşıdır. İlk adım bitmemizi, tükenmemizi projelendiren zalimleri İzmir'e kadar kovalayan kahramanlığın şahlanışıdır. Biz de adımlarımızı sıklaştırıyoruz, 19 Mayıs ruhuyla zillete, rezalete, ihanete cephe açıyoruz.

CHP, İYİ PARTİ ve HDP'YE

Türk milleti tanımı yeterince kapsayıcı bulmayıp, başka kimlik arayışlarına girişilmesi Türkiye'nin yıkımına açık çektir. Toplum fertlerinin Türk milletine mensubiyetini korumak imkansızdır. Bu vahim durumun hayata geçmesi durumunda ne üniter, ne milli devlet ne Türk birliği kalacak, Cumhuriyet'in kurucu değerleri ortadan kalkacaktır. Bu sosyolojik kırılma sorunudur.

HDP ile takviye edilmiş zillet ittifakının gizli gündemi bize göre budur. Elde edilen kazanımların kurucu ilkelerin, kardeşliğimizin heba edilmesi milli felakettir. Bu durum karşısında kalbinde Türkiye sevgisi taşıyan herkes namuslu, dürüst ve kararlı bir tavır göstermek zorundadır. Türkiye'nin milli devlet niteliği, üniter yapısı, toprak bütünlüğü her türlü tartışmanın üzerindedir. MHP, Türkiye Cumhuriyeti adıyla temsil edilen varlığı bir ve bütün olarak korumaya yemin etmiş siyasi anlayışın şerefli temsilcisidir.

Kimsenin etnik kökeniyle, diliyle, diniyle ilgilenmeyen bir yaklaşımı savunuyoruz. Türkiye'nin milli birliğini korumada gösterdiğimiz hassasiyet ve gösterdiğimiz gayret MHP karşıtlarının bile inkar edemeyeceği bir gerçektir. Bizim uzlaşma ve diyalog zeminimiz Cumhuriyetimizin temel değerlerine saygıdır. Ülkemizin bekası için gösterdiğimiz sabır, sükûneti siyaset icabı zannedenler, tarihi misyonumuzu işgalciler gibi fark edememiş olanlardır. Sergilediğimiz sorumlu tutumu ve uyarıları hiç kimse bir zaaf belirtisi olarak görmemelidir.

CHP'yi, İP'i devşirilmiş simaları bir kez daha dikkatli düşünmeye davet etmek sorumluluğumuzun gereğidir. Büyük Türk milletinin üzerine oynanan oyunları, geleceğe sahip çıkma iradesi bozup atacaktır. CHP ve işbirlikçileri bu yolda ilerlemekte ısrar ederlerse bu sapmanın ağır vebalini ve siyasi bedelini üzerlerine almak zorunda kalacaklarını hatırlatmak istiyorum.

Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını söylemesi dil sürçmesi olarak değerlendirilemez. CHP Genel Başkanı HDP Eş Başkanlığı'na taliptir. HDP ile yatmış PKK ile uyanmıştır. Bu terör sevicilik Kılıçdaroğlu'nun alnına kazınmıştır. İP'in başkanının HDP ile Kürt kökenli kardeşlerimizi bir ve aynı görmesi kılavuzuyla ilgilidir. İP siyasetini mağara deliklerinde aramaya başlamıştır. Türk milleti bu zillet diline müstahak değildir. İP'e oy veren kardeşlerim bundan mustariptir.

CHP'li Dursun Çiçek'in HDP'lilere bakanlık veririz sözleri bize göre malumun ilamıdır. Zillet ittifakının omurgası HDP'dir. HDP'ye bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşıyacak kadar bu ülkeye yabancılaşmıştır. HDP'ye kıyak yapmak için ayağa düşmeyi göze alanları aziz milletimiz affetmeyecektir. HDP'ye destek çıkılması, PKK'nın emellerine onaydır, vatana kast etmektir. CHP'nin hakkı yoktur, İP'in böyle bir tercihi düşünülemeyecektir.

Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağının mafya olduğunu söyleyen CHP'nin ortağı önce kendisine bakmalıdır. Terör örgütlüye ittifak kuranların mafyadan dertlenmesi yüzsüzlüktür. Biz mafyayı takmayız, tanımayız. Cumhur İttifakı cumhurla birliktedir. Çeteler CHP'nin yoldaşı, uyuşturucu baronları CHP'nin yandaşı, DHKP-C, FETÖ CHP'nin ortağıdır. Türkiye'ye silah doğrultan caniler bunun bedelini ödeyecektir. Nerede terörist varsa orası meşru hedefimizdir.