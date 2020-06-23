Bahçeli'den AYM'nin 'Demirtaş' kararına sert tepki

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23 Haziran 2020 Salı 17:02:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 17:21:00

Bahçeli'den AYM'nin 'Demirtaş' kararına tepki

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Merhum Hocamız Prof.Dr. Erol Güngör’ün adalet tanımı kapsayıcı, kuşatıcı ve sadra şifa niteliktedir. Şöyle demişti: “Adalet, bir hakkın haklısına teslimidir.” Asırlar içinde halkalar halinde birbirine eklemlenen Türk devlet geleneğinin en mühim, en müessir vasfı adalettir.

Büyük devlet ve fikir büyüklerimiz tarafından kaleme alınan siyasetnameler, layihalar, risaleler ve ciltler dolusu eserler adaletin ve adil yönetimin ikamesi ve inkarı olmayacak özelliğine vurgu yapmıştır. Adalet insan onurunun, devlet umurunun ayrılmaz parçasıdır.

Türkiye, 15 Temmuz’da dar kadrolu ve asker kisvesine bürünen hain FETÖ tarafından işgal edilmek istenmiştir. O meşum ve melun gece ilk günkü etkisini milli vicdanda hala korumaktadır. Darbeci teröristler tarafsız ve objektif Türk mahkemeleri önünde hesap vermişlerdir.

Zaman ve süreç içinde FETÖ’yle ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir. Hüviyetlerini milletimizin açıkça bildiği bu şahıslar hakkı yenmiş mağdurlar olarak gösterilmişlerdir.

En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır." 

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