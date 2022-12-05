Bahçeli'den 6'lı masanın olası cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklama
Kaynak: TRT Haber
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı masa aday belirleme anketini değerlendirdi, "Eğer birisi bana anketle gelirse derse ki böyle böyle altı kişi anket yapıyoruz siz kime evet dersiniz veya benimsersiniz derse tercihim sınıf arkadaşım" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmaları görüşmelerine katıldı.
"TERCİHİM SINIF ARKADAŞIM"
TBMM'de gazetecilerin 6'lı masa aday belirleme anketine ilişkin sorusunu cevaplayan Bahçeli, "Eğer birisi bana anketle gelirse derse ki böyle böyle altı kişi anket yapıyoruz siz kime evet dersiniz veya benimsersiniz derse tercihim sınıf arkadaşım." diyerek cevapladı.
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