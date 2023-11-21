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21 Kasım 2023 Salı 10:47:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 10:47:00

Bahçeli'den 50+1 açıklaması... "Tutarlı ve anlamlı"

Kaynak: AA

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MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri tutarlı ve anlamlıdır." dedi.

MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Filistin'in huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin istikrarıdır. Irak'ın esenliği, Türkiye'nin esenliğidir.

Gazze'yi Kudüs'ten, Kudüs'ü İstanbul'dan ayırmak, ayrıştırmak ve ayrı düşünmek akan tarih nehrine karşı boşuna kürek çekmektir.

Bizim tarihimizde Holokost yok, gaz odaları yoktur. Almanya Başbakanı tarihin yanlış tarafında duruyor.

Acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı. İsrail orantısız saldırılarına derhal son vermeli.

Dünya hareketsiz kalmamalı. ABD ve Batılı ülkeler İsrail'e desteğini kesmeli.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin barış, huzur ve kardeşlik iradesinin temel harcıdır.

50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri tutarlı ve anlamlıdır.

Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım.

Öpecek eli tanımayanların milletten tekme yemeleri mutlaktır. CHP Genel Başkanı maalesef kukladır, kuklacı ise İBB Başkanı makamında oturan zattır. Onun da ipini tutanlar iç ve dış husumet cephesidir.

Etiketler : mhp devlet bahçeli grup toplantısı
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