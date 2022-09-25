25 Eylül 2022 Pazar 18:40:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 18:40:00
Bahçeli: Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır
Kaynak: AA
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır. Onların hükmü şafak sökene kadardır." dedi.
Bahçeli, "(Kılıçdaroğlu)Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır. Vatan haini Demirtaş'a şükran görüntüsü, seninleyim mesajıdır." ifadelerini kullandı.
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