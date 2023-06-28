MHP Genel Başkanı Bahçeli: Siyasi istikrarın devamında yarar vardır
Ankara'da Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Seçimler bitmiştir, tartışmalar son bulmuştur. Siyasi istikrarın devamında yarar vardır.' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.
Seçimler bitmiştir, tartışmalar son bulmuştur. Siyasi istikrarın devamında yarar vardır.
Yerel seçimler milletimiz açısından çok önemlidir.
Siyasi partiler 31 Mart'a hazırlanmalı.
(Rusya'da Wagner krizi...) Rus ruleti oynanmıştır, Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur.