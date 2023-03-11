MHP lideri Bahçeli, belediye başkanlarını toplayacak

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11 Mart 2023 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 13:45:00

Bahçeli "seçim" ve "afet" gündemiyle belediye başkanlarını toplayacak

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "seçim çalışmaları" ve "afet" gündemiyle partisinin belediye başkanlarını toplayacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı", 17-19 Mart'ta MHP'li 235 belediyenin katılımıyla Antalya'da yapılacak. Toplantıda öncelikle partinin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine yönelik çalışmaları masaya yatırılacak ve gündeme ilişkin genel değerlendirme yapılacak.

Toplantıda, MHP'li belediye başkanlarının, 2019 yerel seçimlerindeki vaatleri ile bu vaatlerin gerçekleşme oranını içeren performansı ve hedefleri değerlendirilecek.

BELEDİYELERİN "AFET DESTEK" DOSYALARI

Toplantının ana gündeminde yer alan "afet" konusu, yarattığı etkiler ve ortaya çıkan sonuçlar dahil tüm yönleriyle ele alınacak. Bu kapsamda alanında uzman akademisyenler tarafından "afet" ve "kentsel dönüşüm" konularında sunumlar yapılacak.

Bu arada Genel Merkezin isteği üzerine MHP'li belediyelerin hazırladığı ve deprem bölgesindeki faaliyet ve yardımlarını içeren "Afet Destek" başlıklı dosyaların da ele alınacağı toplantıda, belediyelerden hem deprem bölgesine hem de bölgelerinde bulunan depremzedelere destek ve yardımlarının devam etmesi istenecek.

Etiketler : devlet bahçeli mhp belediye başkanları

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