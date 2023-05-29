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29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:45:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:45:00

Bahçeli, İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünü kutladı

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünü tebrik etti.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fetih başka, işgal başkadır. Tıpkı fikrin başka, fitnenin başka olduğu gibi. Fetih bir gönül hareketi, bir medeniyet hamulesi, bir muhabbet hususiyetidir. Özünde maddi ve manevi emanetlerle yoğrulmuş yüksek bir akıl ve ahlak vardır. İstanbul'un fethi cihana derin izler bırakmış muazzam bir dirilişin, muhteşem bir atılımın nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, İstanbul'un fethini 570 yıl önce uzun hazırlık döneminin sonucunda hakkıyla başardığını bildiren Bahçeli, fethin, Ertuğrul Gazi ile başlayan jeopolitik sıçrayışın ve stratejik serpilmenin zirveye tutunmasına, cihanşümul imparatorluğun doğuşuna ve doğruluşuna kuluçka işlevi gördüğünü belirtti.

İstanbul'un fethiyle Türklerin Orta Asya'dan başlayan yurt edinme hedefinin daha da temellendiğini, istikametin Avrupa içlerine doğru yöneldiğini ve imparatorluğun hükümranlık ufkuyla genişlediğini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda fetih, Hakanımız İkinci Mehmet'i 'Fatih' yapan köklü bir milli şuurun taşındığı veraset ve vesayetin de ifadesidir. Osmanlı İmparatorluğu, fetihle beraber barış, güvenlik ve hakkaniyet arayan mazlumlar için adaletin ve huzurun simgesi haline gelmiş, kıtaları hoşgörü ve şefkatle kucaklamıştır. Nitekim İstanbul'un alınmasından 570 yıl sonra yeni bir Türk yüzyılının ilk adımı da fetih ruhuyla atılmıştır. Türk milleti sinesinden fatihler çıkaran, bunun yanı sıra fetih şuurunu canlı tutan dünya üzerindeki nadir milletlerden birisidir. Bu beşeri cevher ve servet gerçeği tarihin akışını değiştirme kabiliyet ve karakterine zamanlar üstü bir vasıfla sahiptir. Fetih mührüyle varlığı zırha bürünen İstanbul, Türk-İslam medeniyetinin incisi, itibarı, ebedi iftiharıdır.

İstanbul'u dünyanın en büyük Türk kenti haline getirerek tarihe damgasını vurmuş olan kutlu hünkarımız Fatih Sultan Mehmet Han'a, fetihte yer alan kahraman neferlerimize, muhterem ecdadımıza ve aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Fethimizin 570'inci yıl dönümünün hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Etiketler : Devlet Bahçeli İstanbul Orta Asya
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