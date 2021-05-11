11 Mayıs 2021 Salı 17:52:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 17:52:00
Bahçeli: İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail, yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir." açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail, yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir." açıklamasında bulundu.
Bahçeli, "Eskiye dönüş uçurumdur. Parlamenter sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye'nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir." dedi.