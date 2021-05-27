  • BIST
    1415.03
  • Dolar
    8,5277
  • Euro
    10,4287
  • Altın
    518,7290
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bahçeli: Cumhur İttifakı'nı koruyacağız
Kanada, İtalyan asıllı vatandaşlarından resmen özür diledi
İşitme kaybı, küresel sorun olmaya devam ediyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 591 bin 957'ye yükseldi
Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izi
Bizde sevilmedi, yurtdışında tuttu
Nazar korkusu
Set bitti mavi tura çıktı
Örümcek Adam hayali gerçekleşti
Nazar boncuğuna can suyu
Yavru kargaya aile sıcaklığı
Çoraplar sığınmacı çocuklar için oyuncağa dönüşüyor
Türkiye'den AB'ye net mesaj: Bu talebimizi yine ileteceğiz
Bakan Dönmez'den keşfedilen 3 petrol kuyusu hakkında açıklama
"Çetelerle mücadele ederek bugünlere geldik"
Bakan Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok!
Japon devi Mitsubishi'den Türkiye'ye dev yatırım
AK Parti'den 27 Mayıs mesajı: "Her zaman yüreğimiz sızlayarak hatırlıyoruz"
Kariyerinde ‘Devir Değişti'
İkinci sezonda kadro dışı
Resim sergisi açmak istiyor
Fotoşop değil gerçeğim!
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi...
27 Mayıs 2021 Perşembe 18:29:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 18:30:00

Bahçeli: Cumhur İttifakı'nı koruyacağız

ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye'ye cephe almış ülkelerin, organize suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, bölücü mihrakların, demokrasi karşıtlarının taciz ve tezviratlarına hiçbir şekilde kulak asmadan yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve MYK toplantıları sonrası yaptığı açıklamada, önemli mesajlar verdi. Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız." dedi.

"27 MAYIS MİLLİ İRADEYE DOĞRULTULMUŞ BİR SİLAHTIR"

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"27 Mayıs, yakın siyasi tarihimizin iç burkan, yürek sızlatan, vicdanları kanatan vahim hadiselerin yaşanarak milli hafızalara kazındığı bir zaman dilimidir. Demokrasi ihlallerinden milli ve manevi değerlerin inkârına varıncaya kadar pek çok trajedi, müessif nitelikli pek çok olay farklı yılların 27 Mayıs'ında vasat ve vuku bulmuştur. Türkiye'nin güven ve istikrar ortamını sabote etmek isteyen iç ve dış odaklar tıpkı bugünkü gibi ihanet devriyesine çıkmışlardır. 27 Mayıs 1960 darbesi milli iradeye doğrultulmuş silah iken, 27 Mayıs 1980 milliyetçi duruşa hunhar bir suikastın ifadesidir.

"TÜRKİYE'NİN ON YILLARINI GASP ETTİLER"

Ülkemizin iç barış ve huzur iklimini zehirlemek, milli birlik ve kardeşlik bağlarını zayıflatmak gayesiyle sürekli faal halde bulunan menfur çevrelerin kanlı eylemleri, kahredici edimleri, karanlık teşebbüsleri bugüne kadar hiç eksilmemiş, hiç ara vermemiştir. Darbeler, krizler, toplumsal çalkantılar, ekonomik operasyonlar, sosyal gerilimler, dış müdahaleler, terör saldırıları, bölücü dayatmalar, yasa dışı grupların tahrik ve tertipleri devamlı surette Türkiye'nin yükseliş iradesini baltalamak üzerine projelendirilmiştir. Milletimizin ruh köküyle çatışan ve çelişen düşünce, teklif ve politika sahipleri çıkar ittifakı şemsiyesi altında buluştukları yerli ve yabancı işbirlikçilerle ülkemize tuzak kurmuşlar, kötülük üstüne kötülük yapmışlardır. Şu kadar ki, 27 Mayıs 1960'da onuruna düşkün Türk milletinin egemenlik hakları, var oluş haysiyeti bir yanda ağır yara almış, diğer yanda müteakiben kurulan sipariş mahkemeler eliyle yargılanmıştır. Sandık yerine silahı tercih eden dar kadrolu cuntacı oluşum yalnızca seçilmiş bir iktidarı değil, Türkiye'nin on yıllarını da gasp etmiştir.

Etiketler : Milliyetçi Hareket Partisi mhp Devlet Bahçeli cumhur ittifakı
Prince için taciz suçlaması

Prince için taciz suçlaması
İkinci sezon start aldı

İkinci sezon start aldı
25 yılda çok hırpalandım

25 yılda çok hırpalandım
3 milyon dolarlık geri dönüş

3 milyon dolarlık geri dönüş
Doyamadık birbirimize

Doyamadık birbirimize
2020'nin ‘Normal'i

2020'nin ‘Normal'i
Serdar cover'ı

Serdar cover'ı
‘Umut'landıran yüzük

‘Umut'landıran yüzük
Finali televizyonda!

Finali televizyonda!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER