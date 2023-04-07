Bahçeli, Akşener'e yüklendi... "Millete ve demokrasiye saygısızlıktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı'nın iftar programında konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

AKŞENER'E TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu zihniyet sahiplerinin meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela millete ve demokrasiye saygısızlıktır. Bağıra çağıra mermi fırlatmak çaresizlik içinde kıvranan, köşeye sıkışan, çıkmaz sokaklara düşen, kaostan yemlenmemek için sıraya giren bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanlarıyla aynı karede poz veren ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinden örnekler vermesi sadece bir aldatma, istismar, hezeyandır." ifadelerini kullandı.



Bilge Kağan'ın çağrısı sayesinde felaket dönemlerinden sonuç çıkarılmış, peş peşe devletler ve imparatorluklar kurulmuştur.

Fetret devirleri gelip geçmiş, Mondros sonrası vatan toprakları işgal edilmiş, Türk milleti tarihten göçüp gitmemiştir. Çünkü ruh ve şuur sağlamdır. Türk'ün devletsiz kalması izmihlaldir.

Kutlu değerlerimizi gerçek ölçülere kavuşturabilmek için yeni bir arama, araştırma, analiz ve bu vasıtayla ahlaken yükseliş devrine geçmeye ihtiyaç vardır. Bunu yapacak Cumhur İttifakı'dır.

İstikbal Türk milletinindir. Kendimiz olarak aynı zamanda çok çalışarak önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız.

Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geçmişi üst bir seviyede aşarak, geleceğin koordinatlarıyla eklemleneceğimize yürekten inanıyorum.

Aziz Türk milleti Ötüken'den Söğüt'e, İstanbul'dan Ankara'ya kadar adım adım direne direne hayat haklarına sahip çıkmıştır.

Yüzyıllardır doymayan sömürgeci hevesler, sürekli olarak içinde bulunduğumuz coğrafyaları hedef tahtası haline getirmiştir.

Türk milletine düşmanlıkta birleşenlerin sonu her zaman hezimet, her zaman hüsran olmuştur. Çünkü milletimiz dualıdır, dahası kutlu davamız dualıdır.

Türk milletinin birliğini bozmak için, provokasyonlar olabildiğince sahnelenmekte ve değişik vatan köşelerinde gerilim ortamı canlı tutulmaya çalışılmaktadır .

Cumhurun tertemiz evlatları olarak zillete karşı kesin bir cephe alınız. Tarihin yol göstericiliğinde ülkemizin nasıl bir coğrafyada yer aldığını sürekli gözünüzün önünde tutunuz.

Türk İslam coğrafyasının ruhuna işlemiş irfan dolu bir idrakle Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı lider ülke Türkiye'yi kuracaktır.

Cumhur ittifakı olarak Türkiye'mize sahip çıkacağız. Bu süreçte Türk gençliğinin iradesi geleceğin yol haritasını belirleyecektir.