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26 Mayıs 2023 Cuma 15:22:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 15:22:00

Bahar yağışları Sivas'taki 4 Eylül Barajı'nda su seviyesini artırdı

Kaynak: AA

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Sivas 4 Eylül Barajı'nda geçen yıl kuraklığın etkisiyle yüzde 3'e kadar düşen su seviyesi, bahar yağışlarının etkisiyle yüzde 11,3'e yükseldi.

Kentin su ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan 4 Eylül Barajı'nın seviyesi bahar aylarında yaşanan yağışlarla önemli ölçüde arttı.

DSİ Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl ülke genelinde etkili olan kuraklığın etkisiyle yüzde 3'e inen barajın su seviyesi, bu yıl bahar aylarında yağışların etkisiyle yüzde 11,3'e çıktı.

4 Eylül köyünün muhtarı Ali Pek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajın yağmur ve kar sularıyla beslendiğine dikkati çekerek, "Baharda etkili olan yağışlarla su kaynakları tekrar canlandı. Bu sayede hem şehrimiz susuzluktan kurtulacak hem de doğa tekrar hayat bulacak. Kuraklığın etkisiyle son dönemlerde barajda balık ölümleri de yaşanmıştı. Şu anda her şey dört dörtlük gidiyor. İnşallah bundan sonra Sivas su sıkıntısı çekmez." dedi.

Pek, 4 Eylül Barajı'nın geçen yıl ile su seviyesini karşılaştırarak, "Geçen yıl barajın büyük bir kısmı tamamen kurumuş, adeta arazi ortaya çıkmıştı, taban çatlak çatlak olmuştu, yüreğimiz yanıyordu. Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılana kadar şehir içme suyu sıkıntısı çekmişti. Şimdi yağışlarla tekrar canlanmaya başladı. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Etiketler : DSİ Bölge Müdürlüğü 4 Eylül Barajı Ali Pek
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