Bir askerimiz şehit oldu

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23 Mart 2024 Cumartesi 20:07:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 20:07:00

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası! Bir asker şehit oldu

Kaynak: İHA

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MSB, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Tankçı Sözleşmeki Er Abdulkadir Akıncı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : MSB Bahar Kalkanı Harekat asker şehit
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