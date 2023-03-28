VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist teslim oldu
Elektrikli araç şarj istasyonu sayısının yıl sonuna kadar 10 bine ulaşabileceği öngörülüyor
AB, ticari misilleme mekanizması kuruyor
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü son 10 yılda kayda değer artış gösterdi
Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
28 Mart 2023 Salı 11:30:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 11:30:00

Bahar havasına "mart" molası: Ankara'ya yarın kar geliyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Bir süredir devam eden mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık geride kalıyor. Batı kesimlerden başlayarak sıcaklık hissedilir derecede azalacak. Yarın yurdun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sıcaklık da 8 ila 15 derece düşecek.

Sıcaklık aniden azalacak. Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Bugün batı bölgelerde kuvvetli yağış görülecek. Yağışlı hava yarın, batı kıyılar hariç tüm yurdu etkisi altına alacak.

Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimler dışında iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİNDE FIRTINA BEKLENİYOR

Yarın, deprem bölgesindeki illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi de var.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın özellikle Hatay'da daha da etkili olması bekleniyor.

SICAKLIK 8 İLA 15 DERECE DÜŞECEK

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bu hafta 8 ila 15 derece düşecek.

Soğuk ve yağışlı hava hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.

ANKARA'YA YARIN KAR GELİYOR

Yeni haftaya sisle uyanan Başkentlileri bugün gök gürültülü sağanak bekliyor. Yarın görülecek kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olacak. Ankara'da sıcaklık, yarın 3 dereceye, perşembe sabaha karşı sıfırın altında 5 dereceye kadar inecek.

İSTANBUL İKİ GÜN YAĞMURLU

İstanbullular yeni haftaya 18 dereceye ulaşan sıcak bir havayla başladı. Ancak iki gün boyunca yağmur bekleniyor. Yarın sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek.

İZMİR'DE BUGÜN SAĞANAK BEKLENİYOR

İzmir'de ise sadece bugün, özellikle iç kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Hafta başında 22 derece olan sıcaklık hafta ortasında 14 dereceye kadar inecek.

Etiketler : türkiye sıcaklık kar ankara

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX