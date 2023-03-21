Bağış sözünü tutmayanlar ifşa edilmeli

Sunucu Ece Erken ve Esra Balamir, ekranda yardım sözü verip bağış yapmayan kişilere sitem etti. 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında gece bağış toplayan Ece Erken, ''Ekran başında reklamlarını yaptılar. Çok acı verici" diye konuşurken, Esra Balamir ise, " Ekran başında hava atmayı bildiler. Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim" ifadelerini kullandı. Özlem Yıldız ise "Bence ifşa edilmeliler. Bazı şeylerin bu kadar kolay olmaması lazım... Bunun yaptırımı olmalı" diye konuştu.

