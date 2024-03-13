VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'ye destek verip İsrail'e tepki göstermişti... "Ailem tehdit ediliyor"
Miçotakis, Türkiye'ye gelecek
Putin'den ABD'ye uyarı: Nükleer savaşa hazırız
DEVA Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katıldı
Bağdat'ta terörle mücadele zirvesi
CHP'de kirli para trafiği
13 Mart 2024 Çarşamba 15:10:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 15:10:00

Bağdat'ta terörle mücadele zirvesi: 2 bakan ve MİT Başkanı Irak'a gidecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın yarın terörle mücadelede iş birliği görüşmeleri için Bağdat'a gidecek.

Toplantıda, terörle mücadelede ortak anlayış geliştirilmesi konusu masada olacak.

Ayrıca enerji iş birliği konuları da görüşülecek.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARI VE İNSANİ KRİZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarının 40 bin tonu geçtiğini belirten Keçeli, "UNRWA'ya yaptığımız 26 bin tonluk yardımın kalan kısmı için İsrail ile görüşüldü. UNRWA kalan kısmı WFP'ye devredecek ve yardımın tamamı Gazze'ye ulaştırılacak. Karayolu ile daha kolay ve çok yardım ulaştırmak mümkün, diğer seçeneklere yanaşmıyoruz" dedi.

Gazze'den KKTC ve Türk vatandaşı ve yakınları dahil bin 489 kişi tahliye edildiği bilgisini paylayan Keçeli, bir grup Türk vatandaşının daha tahliye edileceğini açıkladı.

ABD İLE İLİŞKİLER

Keçeli, Dışişleri Bakanın Hakan Fidan'ın ABD ziyaretiyle ilgili de "Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar konusunda Senato'da bazı pozitif mesajlar aldık. Bizim açımızdan olumlu izlenimlere ayrıldığımız bir ziyaret oldu" dedi.

Keçeli, ABD ile terörle mücadelede düzenli yüz yüze bir istişare mekanizmasının kurulacağının sinyalini verdi.

F-35 projesiyle ilgili ise "Harcadığımız para var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısının 22 Nisan'da Atina'da yapılmasının planlandığını duyuran Keçeli, Miçotakis'in türkiye ziyaretinin de mayıs ayında gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğüne işaret etti.

ADALARA VİZE KOLAYLIĞINDA SONA DOĞRU

Keçeli, geçtiğimiz günlerde Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleştirilen siyasi diyalog toplantısında da 10 Yunan adasına vize kolaylığı uygulamasındaki son hazırlıkların ele alındığını söyledi.

Etiketler : hakan fidan yaşar güler ibrahim kalın mit ırak
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX