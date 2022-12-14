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14 Aralık 2022 Çarşamba 21:29:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 21:29:00

Bağdat'ta bombalı saldırı: Biri komutan 3 asker öldü

Kaynak: AA

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda biri tugay komutanı 3 rütbeli asker öldü, 3 rütbeli asker yaralandı.

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyindeki Tarimiye bölgesinde Irak askerlerini hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 59. Piyade Tugay Komutanı ile 2 rütbeli asker hayatını kaybetti, 3 rütbeli asker yaralandı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Tümgeneral Kasy el-Muhammedavi ve beraberindeki heyet, olayın ardından saldırının yaşandığı bölgeye giderek incelmelerde bulundu.

Açıklamada, saldırganlara ilişkin bilgi verilmezken saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

BU YIL İÇERİSİNDE 200 DEAŞ MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Irak Ortak Operasyonlar Sözcüsü Tahsin Hafaci, yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde Irak Hava Kuvvetleri'nin terör örgütü DEAŞ hedeflerine düzenlediği hava operasyonlarında aralarında lider kadronun da bulunduğu 200 DEAŞ militanının öldürüldüğünü bildirdi.

Bağdat'ın kuzeyindeki Tarimiye, sık sık saldırıların yaşandığı sıcak bir bölge olarak biliniyor. Irak güçleri bu bölgede bulunan ormanlık alanlarda ve yerleşim yerlerinde zaman zaman güvenlik gerekçesiyle aramalar yapıyor.

Etiketler : Bağdat bombalı saldırı ırak
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