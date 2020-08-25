BAE'yi sallayan Rana İbrahim: Türkiye ikinci vatanım

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gazetecilik yapan, Dubai Polis Teşkilatının resmi yayın organı Security Magazine dergisinin eski Genel Yayın Yönetmeni Filistinli Rana İbrahim, BAE’nin Filistinlilere yönelik politikalarından dolayı tüm görevlerinden istifa etti. Doğup büyüdüğü ülkeyi bir daha dönmemek üzere terkeden Rana İbrahim’in tavrı, Arap dünyasında geniş yankı buldu. Dubai polis teşkilatı kimliği ve istifa dilekçesi sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan Rana’ya “Filistin’in gurur kaynağı” başlığı ile destek ve tebrik mesajları yağdı.



GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Rana İbrahim, İstanbul’da Yeni Şafak’a konuştu. BAE ve İsrail arasındaki normalleşmeyi utanç verici bulduğunu söyleyen Rana İbrahim, “Bu adım BAE’nin makyajsız gerçek haliyle dünyanın önüne çıkmasını sağladı. Her zaman Filistin davasını ve direnişini durdurmak için gizlice çalışıyorlardı. İhanetlerinin alenen olmasının Filistin davasının yararına olacağını düşünüyorum. Diğer ülkelerin tavırları da ortaya çıkıyor. Tüm bunların sonunda hakiki olan Filistin davasıdır. Tarih, ihanetlerin hepsini kaydediyor” dedi.

GAZZE’Yİ YAZDI, HAPSE GİRDİ

BAE’de her şeyin kötüleşmesinin Bin Zayed ile başladığını söyleyen genç gazeteci, sözlerini şöyle sürdürdü: “BAE’nin kurucusu Şeyh Zayed zamanında istikrar vardı, ayrımcılık fazla yoktu. 2004 yılında o öldükten ve Muhammed bin Zayed’in Veliaht Prens olmasından sonra her şey değişti. Hayat şartları ağırlaştı ve ayrımcılık arttı. Özellikle Filistinlilerin üzerindeki baskı çoğaldı. Filistin davasına sempati gösterilmesine bile tahammül edilmez oldu. Gazze savaşı hakkında Tweet atan Ürdünlü gazeteci Tesir El-Neccar’a 3 yıldan fazla hapis verildi, işkence gördü.”

TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM

Annesi ve kız kardeşiyle birlikte artık İstanbul’da yaşayacağını söyleyen Rana İbrahim, “Türkiye’yi her zaman ikinci vatanım olarak görmüştüm. Özellikle annem Türk halkının Filistinlilere olan sevgisi nedeniyle Türkiye’yi çok seviyor” diye konuştu. BAE medyasında her gün Türkiye’yi karalayan haberler çıktığını vurgulayan genç gazeteci, “Ben bunların doğru olmadığını biliyordum. Özellikle Katar ve Türkiye’ye karşı düşmanca politikalardan rahatsızdım. BAE’den göç etmek, hayatımın nihai hedefi haline gelmişti. Burada kendimizi evimizde gibi hissettik” dedi.