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30 Ekim 2023 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 10:30:00

BAE'li bakanın "Bütün özgür Araplar İsrail'in yanındadır" sözleri yalanlandı

Kaynak: TRT Haber

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem El Haşimi, 'Bütün özgür Araplar İsrail'in yanındadır' dedi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem bint İbrahim El Haşimi'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde "Bütün özgür Araplar İsrail'in yanındadır" ifadesini kullanmadığı açıklandı.

Etiketler : iletişim başkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezi israil arap
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