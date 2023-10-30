BAE'li bakanın "Bütün özgür Araplar İsrail'in yanındadır" sözleri yalanlandı
Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem El Haşimi, 'Bütün özgür Araplar İsrail'in yanındadır' dedi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem bint İbrahim El Haşimi'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde "Bütün özgür Araplar İsrail'in yanındadır" ifadesini kullanmadığı açıklandı.
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